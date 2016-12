Plus d'infos sur l'exposition Philippe Chitarrini, Vision Figée à Vallon Pont d'Arc

L'exposition in situ "Les guides archaïques du regard" est un travail éphémère dans la nature basé sur le principe de la cristallisation de la trajectoire d'une vision.

Philippe Chitarrini, sur un parcours pédestre et touristique de 20 kilomètres environ, dans le Parc Naturel des Gorges de l'Ardèche, propose des points de vue aux promeneurs matérialisés par des lignes de pierres orientées. Ces lignes pouvant atteindre une centaine de mètres de longueur, guident leur regard vers un lieu qui a attiré l'attention de l'artiste lorsqu'il a fait le même parcours en courant.

Ces installations sorties de la nuit des temps que l'on découvre au détour d'un bosquet ou d'un rocher s'inscrivent dans le paysage pour en souligner un détail. Détail qui la plupart du temps passe inaperçu, mais que Philippe Chitarrini met en lumière par un subtil et inattendu jeu de pistes et de regards.

A partir du 05 novembre 2011 et jusqu'à la destruction naturelle des oeuvres.

Parc Naturel des Gorges de l'Ardèche.

Autoroute : sorties Montélimar Sud et Bollène

Direction : St Martin d'Ardèche - Vallon Pont d'Arc - St Remèze

Site web : http://philippe.chitarrini.over-blog.com